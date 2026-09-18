Piden 11 años de cárcel para un hombre por agredir sexualmente a la hija y la nieta de su pareja en Puertollano

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha pedido 11 años de prisión para un hombre acusado de dos delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años, una de ellas hija de su pareja y la otra nieta. Los hechos ocurrieron entre el verano de 2024 y enero de 2025 en Puertollano.

Según el escrito de la acusación del Ministerio Público, la Fiscalía considera probado que el acusado se aprovechó de la relación de confianza, de la situación de superioridad derivada de su posición familiar y de la convivencia con las menores para abusar de ellas.

Una de las menores relató los hechos el 22 de febrero, después de que su madre le contara que la otra niña había denunciado al acusado.

Como consecuencia, una de ellas sufrió un trastorno de estrés postraumático que requirió asistencia médica y tratamiento psicológico.

Por ello, la Fiscalía solicita cinco y seis años de prisión por cada uno de los delitos de agresión sexual.

Además, pide que se prohíba al acusado aproximarse a las menores a menos de 1.000 metros y comunicarse con ellas durante un periodo superior en 10 años a la pena de prisión, así como 15 años de libertad vigilada.

También solicita la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para su ejercicio durante 10 años. Y la inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto regular y directo con menores durante el mismo periodo.

El juicio se celebrará el 21 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.