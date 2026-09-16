Un hombre de 29 años, herido por arma blanca durante una reyerta en el barrio de Palomarejos de Toledo

Un hombre de 29 años ha resultado herido por arma blanca durante una reyerta registrada en el barrio de Palomarejos de Toledo en la noche del martes la miércoles.

El aviso se producía apenas un minuto después de la medianoche y alertaba de que se estaba produciendo una pelea en la calle Rigoberta Menchú de la capital, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia se encontraron con un único herido por arma blanca que fue atendido allí mismo por una UVI móvil y trasladado en ambulancia de urgencias al Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Además del sector sanitario, también fueron movilizados agentes de Policía Local y Policía Nacional.

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