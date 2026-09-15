La Guardia Civil de Toledo detiene al viajero de un autobús por realizar tocamientos e intentar retener a otra pasajera

Momento en el que el implicado abandona el autobús por petición de los agentes. Facebook

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Ugena (Toledo) después de que una mujer de 33 años denunciara tocamientos sin consentimiento y un intento de retención dentro de un autobús, un suceso que se produjo ante varios pasajeros.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 13:30 horas de este lunes, 14 de septiembre, cuando, según afirman a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes de la Guardia Civil, que recibió un aviso por una supuesta agresión sexual.

La mujer, de nacionalidad venezolana, manifestó a los agentes que el hombre, de origen magrebí, le habría realizado tocamientos y había intentado retenerla.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta el lugar y procedieron a la detención del varón, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La mujer manifestó su intención de interponer una denuncia por lo ocurrido, por lo que será en el marco de las diligencias cuando se esclarezcan las circunstancias del suceso y las posibles responsabilidades del detenido.

El caso también ha sido difundido en Facebook mediante una publicación en la que se alerta a las personas que utilizan la línea 464 que conecta Madrid con la localidad toledana de Yunclillos, especialmente a las mujeres.

El autor del mensaje asegura que el hombre se habría subido al autobús en una parada situada en la zona de Viso o Carranque y que se sentó junto a una joven.

Según este relato, poco después habría comenzado a acosarla y a realizarle tocamientos sin su consentimiento, provocando en la mujer un episodio de pánico. La publicación señala que se avisó a la Guardia Civil y que los agentes acudieron al lugar y se llevaron detenido al hombre.