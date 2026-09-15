Un conductor de 28 años fallece al chocar contra un tractor en una carretera de Albacete

Imagen de archivo de los bomberos de la Diputación de Albacete. SEPEI

Un conductor de 28 años ha fallecido a última hora de la tarde de este lunes en La Gineta (Albacete) cuando la furgoneta que conducía colisionaba contra un tractor.

El accidente ha tenido lugar a las 21:30 horas de la tarde a la altura del kilómetro 21 de la CM-220, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro se producía cuando el vehículo que conducía el afectado impactaba por alcance contra el vehículo agrícola y quedaba atrapado bajo el chasis del remolque que transportaba.

Rápidamente fueron movilizados bomberos de La Roda, para llevar a cabo la desencarcelación, así como médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que no pudieron hacer nada por salvar la vida del afectado.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico mientras el operativo de rescate estuvo en marcha.