Atraco con arma blanca en una gasolinera de Calera y Chozas (Toledo): cinco encapuchados han huido con la recaudación

Un grupo de cinco encapuchados han atracado con arma blanca una gasolinera de Calera y Chozas (Toledo) a primera hora de este martes.

Los hechos han ocurrido minutos después de las 8:00 horas, cuando los ladrones han accedido a una estación de servicio situada en la avenida Benito Alcalde Sánchez amenazando a un trabajador, han apuntado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Una vez que se han hecho con la caja del establecimiento, los autores del robo han huido del lugar con la recaudación, mientras que el operario de la gasolinera ha resultado ileso.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil que en estos momentos se están encargando de recabar detalles que les permitan llegar hasta los autores del atraco.

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