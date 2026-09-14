Un herido grave en una pelea multitudinaria de madrugada en las fiestas de Los Yébenes (Toledo)

Un hombre de 38 años ha resultado herido de carácter grave en la madrugada de este lunes durante una pelea multitudinaria en Los Yébenes (Toledo).

Fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 han informado que el suceso ha tenido lugar sobre las 6:30 horas en el recinto ferial del municipio, que estos días celebra sus ferias y fiestas.

El afectado padece una contusión en la cabeza por la que ha sido trasladado en UVI móvil hasta el Hospital Universitario de Toledo (HUT).

Nada más producirse el incidente, se ha movilizado a un equipo médico de urgencias del centro de salud del municipio, que se sitúa a escasos metros del lugar de los hechos. Una vez allí y tras valorar el estado del herido, han procedido a movilizar el vehículo de urgencias para llevar a cabo el traslado.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico que finalmente no ha tenido que intervenir.