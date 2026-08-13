Una médica en Alcázar de San Juan, agredida por una paciente que intentó golpearla y tiró sus gafas al suelo

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha condenado la agresión sufrida por una médica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan el pasado sábado, 8 de agosto, mientras atendía a una paciente, que intentó golpearla en dos ocasiones y finalmente llegó a alcanzarla en la cara.

Los hechos se produjeron cuando la facultativa se encontraba realizando la historia clínica de la paciente para poder prestarle asistencia. Según ha informado CESM-CLM, la mujer adoptó una actitud agresiva durante la atención e intentó golpear a la médica hasta que consiguió alcanzarla en el rostro, provocando que sus gafas cayeran al suelo.

Afortunadamente, la profesional no sufrió lesiones físicas, aunque el sindicato ha subrayado que la ausencia de daños graves no resta importancia a lo sucedido ni al impacto personal y emocional que la agresión ha provocado en la facultativa.

La médica ha comunicado al Sindicato Médico de Castilla-La Mancha que ha presentado la correspondiente denuncia y ha expresado su deseo de preservar su identidad.

CESM reclama tolerancia cero

CESM-CLM ha trasladado su apoyo y solidaridad a la profesional y ha reclamado una política de "tolerancia cero" frente a cualquier tipo de agresión contra los trabajadores sanitarios.

El sindicato considera que los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales que desarrollan allí su labor.

En este sentido, ha advertido de que amenazas, intimidaciones y agresiones no pueden normalizarse como un riesgo inherente al ejercicio de la profesión sanitaria.

La organización sindical también ha reclamado una respuesta judicial firme y disuasoria ante este tipo de conductas, tanto para quienes cometan directamente las agresiones como para quienes participen, colaboren o contribuyan activamente a ellas.

Pide más apoyo del SESCAM

Ante este caso, CESM-CLM ha pedido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que proporcione acompañamiento inmediato a los profesionales agredidos y facilite toda la asistencia jurídica, psicológica y laboral que puedan necesitar.

Asimismo, reclama que el SESCAM colabore activamente en el esclarecimiento de los hechos, revise las medidas preventivas y de seguridad tras cualquier incidente y ejerza de forma efectiva su personación como acusación particular en los procedimientos derivados de agresiones a sus profesionales.

El sindicato sostiene que una agresión contra un sanitario durante el ejercicio de sus funciones no debe considerarse únicamente un problema individual del trabajador afectado, sino también "un ataque al propio sistema sanitario".

CESM-CLM ha reiterado finalmente su apoyo a la médica del Hospital Mancha Centro y al conjunto de profesionales sanitarios que han sufrido amenazas, insultos o agresiones durante el desempeño de su trabajo.