Dos hombres de 45 y 60 años mueren y una mujer resulta herida tras una colisión frontal en una carretera de Albacete

Dos hombres, de 45 y 60 años, han fallecido y una mujer, también de 60 años, ha resultado herida en una colisión frontal registrada esta madrugada en la carretera N-322, en el término municipal de Albacete.

El accidente de tráfico ha ocurrido a las 06:50 horas de este jueves, a la altura del kilómetro 361 de esta vía, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia del impacto, los dos hombres han quedado atrapados en los vehículos y han fallecido. Por su parte, la mujer ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital de Albacete para recibir atención médica.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de los bomberos de Albacete, un médico de urgencias, dos UVI móviles y una ambulancia de soporte vital, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los servicios de emergencia han trabajado en la zona para atender a los afectados y liberar a los ocupantes que habían quedado atrapados tras la colisión frontal.