Dos detenidos por facilitar empadronamientos ilegales a más de 60 extranjeros en Sonseca y Ajofrín (Toledo)

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un delito continuado de favorecimiento a la inmigración ilegal y ha detectado más de 60 empadronamientos presuntamente fraudulentos en las localidades toledanas de Sonseca y Ajofrín.

La investigación comenzó después de que la Policía Local de Sonseca alertara de la existencia de un número elevado de personas empadronadas en una misma vivienda. Los agentes de la Guardia Civil de Sonseca, en colaboración con la Policía Local, realizaron diversas comprobaciones para verificar los hechos.

Durante las pesquisas constataron que más de 50 ciudadanos de origen extranjero figuraban empadronados en un mismo domicilio.

Los detenidos contactaban con ciudadanos extranjeros y les facilitaban la documentación necesaria para obtener el empadronamiento y utilizarlo posteriormente para iniciar los trámites de regularización de su situación administrativa en España.

Según la investigación, los extranjeros, principalmente ciudadanos de Marruecos y Argelia, presentaban contratos de alquiler proporcionados por los detenidos. En estos documentos figuraba el supuesto alquiler de una habitación por 200 euros.

Los agentes comprobaron además que algunos de los ciudadanos empadronados tenían prohibida la entrada en el espacio Schengen. También verificaron que el inmueble carecía de suministros de luz y agua, por lo que no reunía las condiciones necesarias para ser utilizado como vivienda.

Casi la mitad había iniciado trámites de regularización

La misma actividad fue localizada posteriormente en un domicilio de Ajofrín, donde figuraban empadronados otros doce ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Una vez detectados los hechos en ambas localidades, la Guardia Civil contactó con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Toledo y con la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno.

Las comprobaciones permitieron determinar que casi la mitad de las personas empadronadas habían iniciado ya trámites para regularizar su situación basándose en los empadronamientos obtenidos en Sonseca y Ajofrín.

A los dos detenidos se les imputan, además del delito continuado de favorecimiento de la inmigración ilegal, delitos de falsedad documental y estafa a la Administración pública.