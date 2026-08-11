Una veintena de viviendas desalojadas por un incendio en un garaje comunitario de Malagón (Ciudad Real)

Una veintena de viviendas han sido desalojadas este martes en Malagón (Ciudad Real) tras incendiarse un coche en un garaje comunitario.

Según ha informado el 112 a EFE, por el momento no hay personas afectadas por el humo o por el fuego y las viviendas se han desalojado después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso pasadas las 10:00 horas.

Bomberos de Ciudad Real están trabajando en el garaje, ubicado en la calle Granada, donde también se han desplazado la Policía Local y una UVI en preventivo.