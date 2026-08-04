Susto en Ciudad Real: hospitalizado un menor de 14 años tras chocar su patinete con un coche en una céntrica calle
El impacto se ha producido en la calle Juan de Ávila; el chico ha sido trasladado en UVI móvil al hospital.
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Un menor de 14 años ha tenido que ser hospitalizado este martes tras colisionar contra un coche mientras iba en patinete por las calles de Ciudad Real.
El suceso se ha producido a las 16:19 horas en la calle Juan de Ávila de la capital provincial.
El menor ha sido trasladado al hospital en una UVI móvil.