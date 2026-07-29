Una ambulancia del Sescam.

Una ambulancia del Sescam. Ángela Pulido Díaz

Sucesos TOLEDO

Un incendio en una empresa de reciclaje de un pueblo de Toledo deja un herido por humo y otro por un esguince

El fuego, ya extinguido, se ha originado en una máquina de prensar filtros de la localidad de El Romeral. Los heridos han sido trasladados a Tembleque.

Más información: Un trabajador herido al caer desde la cubierta de una empresa de Guadalajara a cinco metros de altura

Publicada
Actualizada

El incendio originado en una máquina de prensar filtros de una empresa de El Romeral (Toledo) ha dejado dos heridos, uno por inhalación de humo y otro tras sufrir un esguince.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las 13:47 horas de este miércoles. El suceso se ha producido en el kilómetro 7 de la carretera CM-3000, en una empresa de reciclaje. Los bomberos de Villacañas han extinguido el incendio sobre las 16:30 horas.

Los afectados, un hombre de 40 años y otro de 70 años, han sido trasladados al centro de salud de Tembleque por una ambulancia de soporte vital. Además, se ha desplazado hasta el lugar la Guardia Civil.