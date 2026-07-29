Un incendio en una empresa de reciclaje de un pueblo de Toledo deja un herido por humo y otro por un esguince
El fuego, ya extinguido, se ha originado en una máquina de prensar filtros de la localidad de El Romeral. Los heridos han sido trasladados a Tembleque.
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El incendio originado en una máquina de prensar filtros de una empresa de El Romeral (Toledo) ha dejado dos heridos, uno por inhalación de humo y otro tras sufrir un esguince.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las 13:47 horas de este miércoles. El suceso se ha producido en el kilómetro 7 de la carretera CM-3000, en una empresa de reciclaje. Los bomberos de Villacañas han extinguido el incendio sobre las 16:30 horas.
Los afectados, un hombre de 40 años y otro de 70 años, han sido trasladados al centro de salud de Tembleque por una ambulancia de soporte vital. Además, se ha desplazado hasta el lugar la Guardia Civil.