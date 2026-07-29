Cae un preso fugado de la cárcel de Ocaña hace tres meses tras ser reconocido por un policía en un supermercado de Úbeda

Detalle de la navaja que portaba el fugado en el momento de su detención. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Úbeda (Jaén) a un conocido delincuente de la localidad que se encontraba fugado de la prisión de Ocaña (Toledo) desde hacía tres meses, tras no regresar de un permiso penitenciario.

El arrestado tiene numerosos antecedentes por —entre otros delitos— robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género. Además, pesan sobre él otras cinco órdenes de ingreso en prisión y varias órdenes de alejamiento en vigor.

Según ha informado la Policía Nacional, la localización del fugitivo se produjo cuando un agente fuera de servicio y de paisano, destinado en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Local de la Policía Judicial de la comisaría de Úbeda, lo reconoció mientras realizaba unas compras en un supermercado de la ciudad.

El sospechoso iba acompañado de una mujer sobre la que tenía una orden de alejamiento vigente y adoptaba una actitud vigilante: utilizaba gorra y gafas de sol para evitar ser detectado.

Tras percatarse de la presencia del evadido, el agente alertó a los compañeros, quienes establecieron un dispositivo para su detención.

En apenas unos minutos, los agentes personados localizaron y detuvieron al hombre en el interior del supermercado, una intervención que se saldó sin que se produjeran daños personales ni materiales en la tienda.

En el posterior cacheo superficial de seguridad, los policías le intervinieron en el cinturón una navaja de cachas metálicas y madera con una hoja de unos 15 centímetros.

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial y ha reingresado en prisión, cumplía condena por haber atracado vestido de mujer un establecimiento comercial en la localidad de Baena (Córdoba) en 2024.