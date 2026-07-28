Retienen a un hombre durante toda una noche en Villarrobledo (Albacete) y le exigen 3.600 € bajo amenazas para dejarle libre

Una discreta petición de ayuda al personal de una sucursal bancaria puso fin a la pesadilla de un hombre en Villarrobledo (Albacete).

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad, de 29 y 37 años, acusados de retenerlo durante toda una noche bajo continuas amenazas de muerte para obligarlo a entregar 3.600 euros a cambio de recuperar su libertad.

La intervención comenzó cuando la Benemérita recibió un aviso alertando de que un ciudadano se encontraba en una entidad bancaria, donde estaba siendo obligado a retirar una importante cantidad de dinero por varias personas que lo mantenían bajo coacción.

De inmediato se desplegó un dispositivo en las inmediaciones de la sucursal con patrullas de Seguridad Ciudadana y agentes del Área de Investigación del puesto principal de Villarrobledo. Durante el operativo, los guardias civiles localizaron a uno de los sospechosos vigilando el exterior del banco.

Al mismo tiempo, otros agentes accedieron al interior de la oficina bancaria, donde encontraron a la víctima en un evidente estado de nerviosismo. Según explicó, había aprovechado un descuido de la persona que lo vigilaba para pedir ayuda discretamente al personal de la entidad.

Tras identificar sin dudas al individuo que permanecía en el exterior, los agentes procedieron a su detención.

Segunda detención

Después del arresto, la Guardia Civil se desplazó junto a la víctima hasta su vivienda. Allí, con el consentimiento del propietario, accedió al inmueble y localizó al segundo implicado, que fue detenido en el acto.

La investigación reveló que los hechos se habían iniciado la tarde anterior, cuando la víctima acudió a un establecimiento de ocio de Villarrobledo. Allí fue abordada por varias personas que, mediante amenazas e intimidación, la obligaron a regresar a su domicilio.

Una vez en la vivienda, permaneció retenido durante toda la noche mientras sufría continuas amenazas de muerte.

Según su testimonio, los autores consumieron bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, le sustrajeron la tarjeta bancaria y lograron obtener las claves de acceso a su aplicación bancaria para conocer el dinero del que disponía.

Tras realizar una primera extracción de 200 euros en un cajero automático, los ahora detenidos exigieron a la víctima otros 3.600 euros como condición para devolverle la libertad.

Dinero y pruebas intervenidas

A la mañana siguiente, uno de los arrestados permaneció vigilando la vivienda mientras el otro obligó a la víctima a desplazarse hasta una sucursal bancaria para retirar el resto del dinero. Fue en ese momento cuando consiguió alertar al personal de la entidad, desencadenando la rápida actuación de la Guardia Civil.

Durante la inspección ocular realizada en el domicilio, los agentes intervinieron 140 euros en efectivo procedentes de la extracción realizada con la tarjeta bancaria de la víctima, además de distintos efectos que respaldaban su relato, entre ellos envases de bebidas alcohólicas y restos de sustancias estupefacientes.

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil de Villarrobledo, han sido remitidas, junto con los dos detenidos, al Juzgado de Instrucción de la localidad, que se encontraba de guardia.