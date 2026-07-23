Cae una trama que robó joyas de más de 400.000 euros a una anciana de Talavera de la Reina poco antes de morir

Una mujer que cuidaba de una anciana en Talavera de la Reina (Toledo) aprovechó los últimos meses de vida de la víctima para ir sustrayéndole joyas valoradas en más de 400.000 euros.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en el robo continuado de las piezas y, posteriormente, ha arrestado también al propietario de un establecimiento de compraventa de oro donde acabó gran parte del botín.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo, cuando los familiares de la mujer, ya fallecida, denunciaron que al hacer inventario de sus pertenencias habían descubierto la desaparición de numerosas joyas cuyo valor superaba los 400.000 euros.

Sospechas

Los agentes inspeccionaron la vivienda, pero no encontraron signos de fuerza ni indicios de un robo desde el exterior. Ese detalle centró rápidamente las pesquisas en las personas que tenían acceso habitual al domicilio.

Las investigaciones llevaron hasta la mujer que se encargaba del cuidado de la anciana durante sus últimos meses de vida. Según la Policía Nacional, fue ella quien, de forma continuada y durante varios meses, fue apropiándose de las joyas sin levantar sospechas.

Ayuda de familiares y amigos

La cuidadora no actuaba sola. Según la investigación, entregaba las piezas sustraídas a familiares y personas de su entorno para venderlas en distintos establecimientos especializados en la compra de oro y metales preciosos.

Con el objetivo de dificultar su identificación, algunas joyas llegaron incluso a ser troceadas y se eliminaron elementos identificativos que pudieran relacionarlas con sus legítimos propietarios.

La Policía considera que esta estrategia buscaba impedir tanto el reconocimiento de las piezas por parte de la familia como el rastreo policial.

Investigados

La investigación continuó hasta localizar el establecimiento que había adquirido la mayor parte del material sustraído.

Como resultado de esta segunda fase, los agentes detuvieron al propietario del negocio como presunto autor de un delito de receptación e investigaron a otras tres personas vinculadas al mismo comercio al detectar irregularidades en las operaciones realizadas.

Durante los registros practicados tanto en el domicilio del empresario como en el establecimiento, la Policía recuperó varias joyas y 13.500 euros en efectivo.

La investigación permanece abierta para esclarecer el destino del resto de las piezas sustraídas y determinar la responsabilidad de todas las personas implicadas en la trama.