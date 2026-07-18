La Guardia Civil desmantela las carreras clandestinas 'Modo Francia' en la provincia de Toledo: hay 17 detenidos

Salida de vía de un vehículo que participaba en una carrera ilegal durante una persecución policial en febrero de 2026. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investigado a otras 25 por organizar o participar en quedadas clandestinas para realizar carreras ilegales en distintos puntos de la provincia de Toledo.

Estas concentraciones ilegales —denominadas Modo Francia— tuvieron su auge en Toledo entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, cuando se organizaron carreras clandestinas con una elevada afluencia de público y en las que realizaban maniobras de conducción extremadamente peligrosas con uso de pirotecnia y extintores.

El instituto armado recuerda que la celebración de estas carreras ilegales son "actividades ilícitas que generan graves riesgos para la seguridad vial, la integridad de las personas asistentes y el orden público".

Entre los hechos más graves investigados por la Guardia Civil destaca el ataque coordinado a un coche oficial durante la concentración conocida como 'Modo Francia2'. En ese momento, varios participantes rodearon el vehículo, lo rociaron con extintores y lanzaron antorchas y material pirotécnico. Al mismo tiempo, uno de los implicados trataba de introducir bajo el vehículo un objeto incendiario utilizando aerosoles inflamables a modo de lanzallamas.

Gracias al trabajo de inteligencia desarrollado fue posible frustrar parcialmente una tercera concentración ilegal y detener al conductor responsable de un atropello múltiple, quien además dio positivo en cocaína.

Cae el núcleo organizador

La Guardia Civil ha terminado varios meses de investigación de estos hechos en materia de seguridad vial y ciudadana con la detención del núcleo organizador de estos eventos ilegales.

Han sido arrestados los principales responsables de la organización y varios autores materiales de agresiones contra agentes de la autoridad.

Además, han sido intervenidos diez turismos utilizados en la comisión de los delitos y se han formulado cerca de 30 denuncias administrativas.