Un hombre de 47 años herido al ser agredido con un arma blanca en Illescas de madrugada

Un hombre de 47 años ha resultado herido al ser víctima de una agresión con arma blanca en Illescas (Toledo). El varón acudió al centro de salud del municipio con una herida en el costado y, posteriormente, fue trasladado por una ambulancia al Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 1.39 horas de la madrugada de este miércoles.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Guardia Civil, una UVI y la citada ambulancia.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se han producido los hechos ni si hay algún detenido.