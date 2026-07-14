Muere un hombre de 61 años en el accidente entre un turismo y un camión en Seseña (Toledo)

Un hombre de 61 años ha fallecido este martes tras sufrir una colisión entre su turismo y un camión en la carretera M-307, dentro del término municipal de Seseña, en la provincia de Toledo.

El choque se ha producido a las 11:36 horas de esta mañana y ha provocado que la M-307 haya quedado cortada al tráfico, según han informado fuentes del Servicio de Emergencia 112.

No se ha podido hacer nada por salvar la vida del fallecido. Un médico de Urgencias y una UVI se han desplazado hasta el lugar de la colisión, sin poder hacer nada por la vida del conductor, que se había quedado atrapado en el interior del vehículo. Efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos de Illescas también han participado en el operativo.