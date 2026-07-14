Un hombre de 46 años de Guadalajara, hospitalizado con una cornada en tórax tras el último encierro de San Fermín
Se trata de uno de los diez corredores heridos que ha dejado la jornada.
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Un hombre de 46 años de Yunquera de Henares (Guadalajara) ha resultado herido al ser corneado por un toro de la ganadería Jandilla en el octavo y último encierro de San Fermín 2026, que ha resultado muy peligroso y accidentado.
El castellanomanchego ha sufrido una cornada en el tórax en el tramo de Telefónica y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, con pronóstico reservado.
Así lo detalla el parte médico del Gobierno de Navarra, que indica que un total de diez corredores están siendo atendidos en el citado hospital, nueve varones y una mujer.