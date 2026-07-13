Siete detenidos de un grupo criminal por robos y tráfico de drogas en Toledo: se hacían pasar por policías

La Guardia Civil ha detenido en Toledo a siete personas de entre 30 y 65 años que formaban parte de un grupo criminal dedicado a cometer robos con violencia y al tráfico de drogas, haciéndose pasar por policías.

La investigación comenzó tras un robo con intimidación cometido en abril, en el que los autores iban encapuchados, con placas de policía, chalecos, rotativos azules e incluso un arma de fuego. Intentaron sustraer parte de la carga de un camión estacionado en un área de descanso de Torquemada (Palencia).

Los autores golpearon al conductor del vehículo y le causaron varias lesiones para, a continuación, huir del lugar en dos vehículos.

A su vez, la Guardia Civil estaba investigando un entramado dedicado al tráfico de drogas en Toledo, con plantaciones indoor de marihuana. Tenían localizados siete domicilios en Hormigos.

Los investigadores, al detectar que se podía tratar de los mismos autores, comenzaron una investigación conjunta y realizaron registros simultáneos en los siete inmuebles de Toledo, donde fueron recuperados tres vehículos sustraídos en Madrid, dos de los cuales, se utilizaron en el robo de Palencia.

Asimismo, hallaron varias armas de fuego, entre ellas un revólver con el número de serie borrado, dos rifles, cuatro armas de aire comprimido, 6.600 euros en metálico y varios relojes de lujo.

Igualmente se han desmantelado dos instalaciones previstas para el cultivo indoor de marihuana e intervenido todos los efectos y aparatos relacionados, aprehendiendo diversa cantidad de marihuana, hachís, básculas y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

En total, a los siete detenidos se les imputan los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, robo con violencia, robo de tres vehículos, receptación, falsificación de documentos, como DNI y placas de matrícula, tenencia ilícita de armas, usurpación de funciones públicas, lesiones y defraudación de fluido eléctrico.

Los juzgados de Instancia de Torrijos (Toledo), Alcalá de Henares, Getafe y Madrid y Palencia Plaza número 2 son los encargados de dirigir las actuaciones.