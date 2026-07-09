Muere un hombre al ser atropellado por varios vehículos en la A-5 a su paso por Oropesa (Toledo)

Un hombre, del que se desconocen más datos, ha muerto en la noche de este miércoles al ser atropellado por varios vehículos en la A-5, a su paso por Oropesa (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 23.50 horas, en el kilómetro 163.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, cuyos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento.

También se han personado agentes de la Guardia Civil.