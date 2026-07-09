UVI móvil del Sescam.

UVI móvil del Sescam. Imagen de archivo

Sucesos

Muere un hombre al ser atropellado por varios vehículos en la A-5 a su paso por Oropesa (Toledo)

Los hechos han ocurrido a las 23.50 horas de la noche de este miércoles.

Más información: Una furgoneta atropella a un menor de cuatro años en Manzanares: ha sido trasladado de urgencia en UVI al hospital

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Un hombre, del que se desconocen más datos, ha muerto en la noche de este miércoles al ser atropellado por varios vehículos en la A-5, a su paso por Oropesa (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 23.50 horas, en el kilómetro 163.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, cuyos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento.

Hospital de Manzanares (Ciudad Real). Foto: JCCM.

También se han personado agentes de la Guardia Civil.