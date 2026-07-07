Una furgoneta atropella a un menor de cuatro años en Manzanares: ha sido trasladado de urgencia en UVI al hospital

Un menor de cuatro años ha resultado herido al ser atropellado por una furgoneta en Manzanares (Ciudad Real). El joven ha sido trasladado de urgencia en UVI hasta el Hospital 'Virgen de Altagracia' del municipio.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 13.08 horas de la tarde en la calle Pérez Galdós de la localidad.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local y una UVI.