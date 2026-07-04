Un robo de cable en Ciudad Real provoca retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Un robo de cable en el tramo ferroviario comprendido entre los municipios de Malagón y Ciudad Real está provocando fallos en la señalización de la línea de alta velocidad, lo que está conllevando retrasos en los trenes.

Según ha informado Adif a través de las redes sociales, los trenes afectados son los de larga y media distancia del corredor sur, que están sufriendo demoras de unos 25 minutos aproximadamente.

Asimismo, ha confirmado que el personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ya está trabajando para reparar los circuitos dañados.

❗️Un robo de cable está provocando un fallo en la señalización entre Malagón y Ciudad Real. Afectados los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur con demoras aproximadas de 25 minutos.



Personal de Adif trabaja en reparar los circuitos de vía dañados. — INFOAdif (@InfoAdif) July 4, 2026

Esta nueva incidencia llega en el primer fin de semana de operación salida por vacaciones del verano 2026, una fecha donde el uso del transporte ferroviario se duplica.

Además, este robo llega tan solo 10 días después de la sustracción de cableado que se produjo entre las localidades de Urda (Toledo) y Malagón (Ciudad Real), provocando retrasos en los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.