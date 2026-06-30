Cinco detenidos por robar joyas y dinero a vecinos de Novés (Toledo) en plena calle: lograron un botín de 47.250 euros

Cinco personas de entre 28 y 43 años han sido detenidas por la Guardia Civil como presuntas autoras de varios robos de joyas y dinero en efectivo durante el pasado mes de mayo en la localidad toledana de Novés.

Empleaban dos vehículos sustraídos, uno de ellos con las placas de matrícula dobladas, para interceptar a las víctimas cuando caminaban por la vía. Una vez se bajaban del coche encapuchados y armados y les amenazaban para conseguir su botín, llegando a sustraer 47.250 euros.

Tras las denuncias interpuestas por los vecinos, la Benemérita inició la operación Telum que ha culminado con tres registros domiciliarios simultáneos en los municipios de Casarrubios del Monte (Toledo), Getafe y Madrid.

Operación Telum (Toledo).

Los agentes han intervenido chalecos antibalas, un proyectil lanzagranadas C90 , una decena de teléfonos móviles, joyas, 1.350 euros en efectivo, armas blancas e inhibidores de frecuencia.

En dicha operación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la USECIC de Madrid, el GRS1 de Madrid y la Policía Local de Casarrubios del Monte. Desde finales de marzo, la Comandancia de Toledo ha puesto en marcha el plan CERES 2.0 para intensificar las labores de vigilancia y prevención en la comarca de La Sagra.