Incendio forestal en Huertezuelas. Foto: Plan Infocam.

Incendio forestal en Huertezuelas. Foto: Plan Infocam.

Sucesos

Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio de Nivel 1 en Calzada de Calatrava: la CR-P 5041 ha sido cortada

El fuego afecta a una zona de monte cercana a Huertezuelas, pedanía del municipio de la provincia de Ciudad Real.

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El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha informado de un incendio forestal de Nivel 1 en una zona de monte de Huertezuelas, pedanía de Calzada de Calatrava.

El fuego ha sido detectado por un vigilante a las 14.36 horas de la tarde y se ha elevado la emergencia alrededor de las 18 horas por la posible afección de humo a la población de dicha pedanía.

Asimismo, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera CR-P 5041 en ambos sentidos por la cercanía de las llamas.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), en la extinción de las llamas ya han participado 31 medios, diez de ellos aéreos, y 127 personas.

Incendio en Cuenca

Por otro lado, un total de ocho medios, cuatro de ellos aéreos, y 26 personas han participado en las labores de extinción de un incendio forestal en Santa Cruz de Moya (Cuenca).

El fuego afecta a una zona forestal de árboles y ha sido detectado a las 15.16 horas de la tarde.