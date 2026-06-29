Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio de Nivel 1 en Calzada de Calatrava: la CR-P 5041 ha sido cortada

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha informado de un incendio forestal de Nivel 1 en una zona de monte de Huertezuelas, pedanía de Calzada de Calatrava.

El fuego ha sido detectado por un vigilante a las 14.36 horas de la tarde y se ha elevado la emergencia alrededor de las 18 horas por la posible afección de humo a la población de dicha pedanía.

Asimismo, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera CR-P 5041 en ambos sentidos por la cercanía de las llamas.

ACTUALIZACIÓN 🔥 #IFCalzadadeCalatrava en #CiudadReal se declara 🚨 Nivel 1 por afección de humo a la pedanía de #Huertezuelas y corte de carretera CR-P 5041. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:



🚁 9 medios aéreos

🚚 18 medios terrestres

👥 120 efectivos #BBFF #AAMM#IIFF… pic.twitter.com/CxNrU442AD — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) June 29, 2026

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), en la extinción de las llamas ya han participado 31 medios, diez de ellos aéreos, y 127 personas.

Incendio en Cuenca

Por otro lado, un total de ocho medios, cuatro de ellos aéreos, y 26 personas han participado en las labores de extinción de un incendio forestal en Santa Cruz de Moya (Cuenca).

El fuego afecta a una zona forestal de árboles y ha sido detectado a las 15.16 horas de la tarde.