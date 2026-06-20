Fallece a los 94 años el fotógrafo talaverano Antonio Monje Román, padre del periodista Antonio Monje

El fotógrafo talaverano Antonio Monje Román, padre del periodista Antonio Monje, ha fallecido este viernes a los 94 años de edad en la Residencia 'Navarredonda' de El Campillo de la Jara (Toledo), su municipio natal.

Sus restos mortales se encuentran en el Tanatorio Hermanos Agüero de Talavera y el funeral será este sábado 20 de junio a las 18.30 horas de la tarde en la citada localidad.

Antonio Monje Román ha forjado durante su vida una larga trayectoria como fotógrafo, inmortalizando a ilustres personajes de las épocas de los 70, 80 y 90, figuras del mundo del espectáculo, tauromaquia o deportes.

Sus fotografías han dado la vuelta a España, captando momentos como la llegada a Talavera de Manuel Benítez 'El Cordobés', Francisco Franco, los Reyes Juan Carlos y Sofía, Escobar, Los Payasos de la Tele, Butragueño, Futre o los presidentes Bernabéu y Calderón.

Fue un adelantado a su época que siempre ha tratado de innovar en el panorama fotográfico, que compaginaba con su pasión por la poesía y la literatura.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia y a los amigos.