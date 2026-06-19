Una mujer de avanzada edad circula 13 kilómetros en sentido contrario en Guadalajara: "Había accedido erróneamente"

La Guardia Civil de Guadalajara investiga a una conductora de avanzada de edad por circular en sentido contrario por la autovía A-2 durante 13 kilómetros. Se le atribuye como presunta autora de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de forma temeraria poniendo en peligro la vida o integridad de las personas.

Los agentes recibieron varios avisos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha alertando de la presencia de un turismo que transitaba en dirección opuesta a la altura de la localidad de Muduex, concretamente en el punto kilométrico 83 de la Autovía del Nordeste.

Tras desplazarse al lugar, una patrulla del Subsector de Tráfico logró interceptar y detener a la conductora que presentaba un evidente estado de nerviosismo y confusión. Según manifestó la propia mujer, "había accedido erróneamente".

Durante los 13 kilómetros que recorrió en dirección opuesta se topó con otros conductores, generando una situación de temeridad manifiesta que podría acarrearle una pena de seis meses a dos años de prisión y la privación del derecho a conducir de uno a seis años.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de comunicar de inmediato a los servicios de emergencia cualquier situación que pueda comprometer la seguridad del tráfico, ya sea a través del teléfono 112, 062 o por medio de la aplicación móvil gratuita ALERTCOPS.