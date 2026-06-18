Acoge a un conocido en su casa de un pueblo de Toledo y el hombre termina estafándole 15.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de dos delitos de hurto y nueve de estafa al apropiarse de manera fraudulenta de 15.000 euros aprovechándose de la confianza de la víctima, con quien compartía casa de manera temporal en Valmojado (Toledo).

La investigación del Instituto Armado se inició tras la denuncia presentada por una vecina de la localidad, quien manifestaba haber sufrido a finales de marzo, el hurto de un teléfono móvil y una tarjeta bancaria del interior de su domicilio. Posteriormente comprobó que se habían realizado extracciones de dinero en cajeros automáticos y diversas compras establecimientos comerciales por un montante total de 7.500 euros.

Días después, la víctima interpuso una segunda denuncia por otros hechos de similares características. Esta vez le habían sustraído las llaves de su vivienda, por lo que compartió sus sospechas de que el autor pudiera ser una persona de su entorno de confianza. Este nuevo capítulo le ocasionó un nuevo perjuicio económico de otros 7.500 euros, elevando el importe total defraudado a 15.000 euros.

Con las dos denuncias, la Guardia Civil comenzó las pesquisas que les llevaron a identificar a un varón de 43 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, como presunto autor de los hechos.

La investigación determinó que el detenido era la misma persona a la que la víctima había acogido temporalmente en su domicilio y a la que había facilitado alojamiento durante varios días. De manera presunta, el autor se habría aprovechado de la confianza depositada en él para cometer los delitos investigados.

Este hombre fue detenido por los agentes de la Guardia Civil y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Illescas junto a las diligencias instruidas.