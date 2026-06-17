La Policía sigue la pista a los atracadores de la joyería Ludeña en Toledo: "En poco tiempo daremos información"

Uno de los atracadores saliendo de la joyería tras perpetrar el robo.

El subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, ha trasladado este miércoles un mensaje de "tranquilidad absoluta" tras el atraco sufrido este martes a plena luz del día en la joyería Ludeña de la capital.

Devia ha asegurado que las fuerzas de seguridad mantienen activas todas las líneas de investigación y ha querido transmitir calma tanto a los ciudadanos como a los comerciantes del sector.

Según ha explicado, la Policía Nacional se encuentra actualmente "en un curso importante de investigación" que ya está dando sus frutos.

Devia ha puesto en valor el esfuerzo de los agentes y ha pedido confianza en el proceso: "Vamos a ser pacientes y prudentes porque la Policía Nacional hace su trabajo, y lo hace muy bien".

En este sentido, se ha mostrado optimista sobre la inminente resolución del caso, adelantando que "dentro de poco tiempo podremos dar alguna información más".

Un asalto rápido y violento

El atraco se produjo sobre las 18.00 horas del martes, cuando varios individuos encapuchados irrumpieron en la joyería Ludeña, ubicada en el barrio de Santa Teresa, una de las zonas más transitadas de la capital regional.

Según el relato de testigos presenciales, los asaltantes accedieron al interior del establecimiento empuñando lo que parecía un arma de fuego. Tras amenazar al propietario, rompieron los cristales de distintos expositores y lograron hacerse con el botín en apenas unos segundos.

Afortunadamente, no se registraron heridos. Por el momento, no ha trascendido la cuantía exacta de lo sustraído.

Huida temeraria

Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga en un vehículo que les esperaba en la puerta del establecimiento. La huida derivó en una peligrosa persecución policial por varias calles de la ciudad, llegando incluso a cruzarse de frente con un coche patrulla.

Durante su escapada, los atracadores mostraron un gran desprecio por la seguridad vial: circularon en dirección prohibida, colisionaron contra diversos elementos urbanos y, según indicaron fuentes presenciales, llegaron a utilizar un extintor contra los agentes para dificultarles la visibilidad y entorpecer su avance.

La persecución se prolongó en dirección al entorno del Cerro de los Palos, zona en la que los asaltantes lograron finalmente despistar a los efectivos policiales.

La investigación permanece abierta y las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Entre las principales líneas de trabajo, se baraja la actuación de un grupo organizado especializado en este tipo de atracos que podría haber operado recientemente en otras provincias.