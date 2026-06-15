Cortada la CM-3162 entre Miguel Esteban y El Toboso por el derrumbe del muro de contención de un talud

La carretera CM-3162, que conecta las localidades toledanas de Miguel Esteban y El Toboso, permanece cortada al tráfico entre los kilómetros 0 y 7 tras el derrumbe del muro de contención de un talud registrado este domingo.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del incidente se recibió a las 19.43 horas. El desprendimiento se produjo a la altura del kilómetro 3 de la citada vía, dentro del término municipal de Miguel Esteban.

El suceso no ha provocado daños personales, aunque ha obligado al cierre preventivo de la carretera para garantizar la seguridad de los conductores.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de señalizar el corte de la vía y regular el tráfico en la zona afectada. Asimismo, efectivos de Obras Públicas y del servicio de mantenimiento de carreteras trabajan en la retirada de los cascotes y en la evaluación de los daños ocasionados por el derrumbe.

Por el momento, no se ha informado de una fecha prevista para la reapertura de la carretera, que permanecerá cerrada mientras continúan las labores de limpieza y reparación del talud afectado.