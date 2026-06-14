Sábado fatal en Castilla-La Mancha: conductor fallecido en Cuenca y atropello mortal en Talavera 5 minutos después

Las carreteras de Castilla-La Mancha han vivido un sábado negro con tres siniestros graves registrados en las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real, que se han saldado con dos personas fallecidas y seis heridos.

El primero de los accidentes se ha producido tres minutos antes de las 23:00 horas en la provincia de Cuenca. En concreto, en el kilómetro 440 de la N-420, a la altura de la pedanía de Mohorte.

En este caso, un hombre ha perdido la vida tras la salida de vía del turismo que conducía, saliendo despedido del vehículo a consecuencia del impacto.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Cuenca, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, aunque los servicios sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del conductor.

Solo cinco minutos más tarde, en la autovía A-5, a la altura de Talavera de la Reina (Toledo), un hombre que caminaba por la vía ha muerto tras ser atropellado en el kilómetro 125.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar este sábado a las 23.02 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil cuyo personal sanitario ha certificado el fallecimiento de la víctima, además de efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación.

Seis heridos en Tomelloso

El tercer siniestro del día se ha producido en la provincia de Ciudad Real, donde seis personas han resultado heridas tras la colisión de dos turismos en el kilómetro 28 de la CM-3103, a la altura de Tomelloso.

El accidente ha tenido lugar este sábado sobre las 20.32 horas, según el 112 de Castilla-La Mancha.

Los heridos son dos jóvenes de 19 años, dos de 20 años (un chico y una chica), un menor de 16 años y un hombre de 47 años.

Todos ellos han sido trasladados al Hospital de Tomelloso tras ser atendidos en el lugar del siniestro por dos ambulancias de soporte vital básico. En el dispositivo también ha intervenido la Guardia Civil.

La sucesión de accidentes ha dejado una noche especialmente trágica en las carreteras de la región, con dos fallecidos en apenas cinco minutos y seis personas heridas en unas horas antes.