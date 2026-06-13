GPS, envasado y sistemas de paquetería: así operaba una vivienda con 35 kilos de marihuana en Guadalajara

La Guardia Civil ha desmantelado en El Pozo de Guadalajara una infraestructura dedicada al cultivo, procesamiento y distribución de marihuana que operaba desde una vivienda de una urbanización de la localidad. La actuación se ha saldado con la detención de un hombre de 27 años y la incautación de cerca de 35 kilogramos de cogollos secos preparados para su distribución a través de servicios de paquetería.

La operación, denominada 'Plantálamo' y desarrollada por el Grupo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, se inició gracias a la colaboración ciudadana. Diversas informaciones alertaron de la posible existencia de una plantación de marihuana en una vivienda del municipio, lo que motivó el inicio de las investigaciones.

Tras las comprobaciones realizadas, los agentes confirmaron indicios compatibles con esta actividad ilícita y solicitaron la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro del inmueble.

Agente de USECIC en el domicilio donde se han incautado los 35 kilos de marihuana. Guardia Civil

Durante la intervención, los guardias civiles descubrieron una sofisticada instalación destinada al cultivo intensivo de marihuana, distribuida en diferentes dependencias de la vivienda. Además, localizaron espacios específicamente habilitados para el secado, almacenamiento y preparación de la sustancia estupefaciente.

Servicio de paquetería

En el registro se intervinieron cerca de 35 kilos de cogollos secos de marihuana, así como numerosos equipos y herramientas utilizados para la producción y distribución de la droga. Entre el material hallado figuraban sistemas de iluminación, ventilación y filtrado, básculas de precisión, máquinas de picado y envasado al vacío.

Los agentes también encontraron bolsas preparadas para su envío, dispositivos de localización GPS y diverso material de embalaje y etiquetado, elementos que evidenciarían la utilización de servicios de paquetería para la distribución de la sustancia.

Asimismo, durante la inspección del inmueble se detectó una acometida ilegal a la red eléctrica destinada a abastecer la plantación. Esta circunstancia fue posteriormente corroborada por técnicos de la compañía suministradora.

Como resultado de la operación, fue detenido el residente de la vivienda, un varón de 27 años, que fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.