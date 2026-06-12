Detenido un camionero por conducir 55 kilómetros en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol en Cuenca

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, en colaboración con patrullas de Seguridad Ciudadana de las comandancias de Cuenca y Albacete, han detenido a un varón de 55 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras conducir de forma temeraria un camión en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 9 de junio, cuando varios avisos alertaron de la presencia de un vehículo pesado circulando en sentido contrario por la Autovía A-31 y la Autopista AP-36. El conductor recorrió aproximadamente 55 kilómetros poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

Finalmente, el vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 121 de la AP-36, en el término municipal de San Clemente (Cuenca), donde los agentes procedieron a su detención de forma segura.

Tras la interceptación, el conductor fue sometido a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultado positivo. Por estos hechos, se le imputan dos delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria con peligro para la vida de otros usuarios y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Clemente en funciones de guardia.