Nuevo incendio en la Academia de Infantería de Toledo: un medio aéreo y dos terrestres trabajan en su extinción

Un nuevo incendio forestal se ha declarado en la tarde de este lunes en el campo de maniobras 'Los Alijares' de la Academia de Infantería de Toledo, lugar donde el pasado miércoles ardieron unas 200 hectáreas.

Según ha informado el Plan Infocam, las llamas han sido avistadas por los propios militares a las 18:11 horas de la tarde.

En el lugar están trabajando en estos momentos tres medios -uno aéreo y dos terrestres- pertenecientes a los servicios de extinción del Gobierno de Castilla-La Mancha, así como 14 bomberos forestales que se han unido al personal de la propia Academia.

Segundo incendio en una semana

Este incendio se produce menos de una semana después de que unas maniobras de tiro provocaran otro foco que se llevó por delante más de 200 hectáreas de matorral y monte bajo.

En aquella ocasión, los servicios de emergencia llegaron a decretar el Nivel 2 por la afectación que el humo podría tener tanto en la autovía A-42 como en la urbanización de Las Nieves de Nambroca que fue parcialmente evacuada en preventivo.

Al final, tanto el trabajo de los efectivos del Plan Infocam como del Ejército, que movilizó a efectivos de la UME, llevó a una extinción rápida.