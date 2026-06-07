Hiere a cuatro personas al rociar un líquido corrosivo en un bar de Alcázar de San Juan: dos trabajadores están graves

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, después de que un hombre de 45 años las rociara presuntamente con un líquido corrosivo durante un incidente ocurrido en un bar de la céntrica Plaza de España de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Según han informado fuentes de la Policía Nacional y del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 12:35 horas de este domingo.

Las primeras investigaciones apuntan a que los hechos se han producido tras una discusión entre un cliente del local y los responsables del establecimiento, ha informado Efe.

En un momento dado, el presunto agresor habría utilizado una sustancia corrosiva, posiblemente sosa cáustica u otro producto químico similar, aunque la composición exacta está siendo analizada por la Policía Científica.

Como consecuencia de la agresión, una mujer de 52 años y otra persona cuya identidad no ha trascendido, ambas trabajadoras del establecimiento según las fuentes policiales, han sufrido quemaduras graves en distintas partes del cuerpo.

Tras ser atendidas inicialmente en el Hospital Mancha Centro, han sido derivadas a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe, en Madrid.

Además, dos clientes del bar, hombres de 60 y 65 años, han resultado heridos con quemaduras de carácter leve y han sido trasladados al Hospital Mancha Centro.

El presunto agresor, herido

El presunto autor de los hechos, un hombre de 45 años, también ha sufrido quemaduras por salpicaduras de la sustancia y ha sido evacuado en una UVI móvil al mismo centro hospitalario.

Las quemaduras afectan a zonas como los brazos, la espalda y la cara de los heridos, según la información facilitada por el 112.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, así como los recursos sanitarios movilizados para atender a los afectados.