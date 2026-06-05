Susto por un incendio en una residencia de San Clemente que ha obligado a desalojar a 92 mayores

Un total de 92 personas han tenido que ser evacuadas de la residencia de mayores San Vicente de Paul, en el municipio conquense de San Clemente, tras declararse un incendio en un patio exterior y que ya está extinguido.

Según han explicado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el fuego se ha originado sobre las 13:46 horas y ha tenido su foco en un depósito de gasoil, afectando posteriormente a un aparato de aire acondicionado y a unos palés situados en la zona.

La residencia, situada en la céntrica calle Marqués, había sido desalojada de forma preventiva mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para garantizar la seguridad de los residentes y del personal del centro. Actualmente la Policía Local está procediendo al realojo de los residentes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de Protección Civil, además de los Bomberos de Villarrobledo, que se han hecho cargo de la extinción del incendio.

En el operativo también han intervenido recursos sanitarios, con la presencia de un médico y dos ambulancias.

Por el momento, según ha confirmado fuentes del 112 a este medio, no se han notificado personas heridas y se investigan las causas del incendio.