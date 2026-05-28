Localizan al conductor que atropelló mortalmente a una mujer en una carretera de Ciudad Real y se dio a la fuga

La Guardia Civil ha localizado e investigado a una persona por atropellar mortalmente a una mujer en Porzuna (Ciudad Real) y abandonar el lugar antes de que llegaran las autoridades. El conductor se enfrenta a un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad vial por abandono del lugar del accidente.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:15 horas del día 8 de marzo de 2026 en el punto kilométrico 3’200 de la carretera CR-7223 (El Robledo-El Torno) cuando el ahora investigado atropelló a una peatona que transitaba por ese lugar, causándole la muerte de forma instantánea, ha informado la Guardia Civil.

Después de ocurrir el siniestro, el conductor del vehículo implicado en los hechos abandonó el lugar, "dándose a la fuga sin atender a la víctima ni esperar la llegada de los agentes policiales ni de los servicios de emergencia".

Tras una ardua, compleja y dilatada investigación, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real, en estrecha colaboración con el Subsector de Tráfico de Burgos y, especialmente, con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, han conseguido identificar al vehículo implicado en el siniestro vial, así como investigar a un conductor en Burgos como presunto autor de estos dos delitos.

Las diligencias serán remitidas a la Sección Civil y de Instrucción, plaza número 7, del Tribunal de Instancia de Ciudad Real.