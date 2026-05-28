Detenidos dos hermanos en Puertollano que robaron más de 18.000 euros en joyas al descuido por toda España

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a dos hermanos, un hombre y una mujer, acusados de robos al descuido en joyerías de toda España cuyo botín sobrepasa los 18.000 euros.

La operación arrancó cuando los agentes detectaron que la pareja, de origen rumano, estaba alojada en un establecimiento hotelero de la ciudad.

A partir de ahí, las pesquisas policiales lograron la identificación plena de ambos y, en el marco de la investigación, la policía logró determinar su participación como presuntos autores de diversos delitos de hurto cometidos en joyerías de Estepona, Orense, Jaén, Badajoz y Guadalajara.

Fuentes de la Policía Nacional explican que la pareja siempre actuaba utilizando el mismo método: entraban en los establecimientos solicitando ver varias piezas de joyería de alto valor económico y, bien distrayendo a los empleados o bien en un momento de descuido, aprovechaban para sustraer las joyas con gran habilidad y salir apresuradamente del local.

Sobre ellos pesaban una reclamación judicial y varias reclamaciones policiales en vigor cuya ejecución se había tornado complicada por el alto grado de movilidad de los presuntos ladrones.