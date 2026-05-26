Un devastador incendio arrasa la empresa de la familia Cámara en un pueblo de Toledo: "Tenemos el corazón encogido"

La tranquilidad habitual de una tarde primaveral con temperaturas veraniegas se ha visto truncada este lunes en Villanueva de Alcardete (Toledo). Una intensa columna de humo comenzaba a asomar sobre las 19:00 horas sobre la calle Rosales, en las afueras de este municipio de la Mancha toledana. Concretamente se cernía sobre las instalaciones de Agrocámara, una empresa agrícola propiedad de la familia Cámara Verdúguez que estaba sufriendo un incendio devastador.

Las primeras llamadas de auxilio llegaban a la sala del servicio de emergencias 112 y desde allí se articulaba un dispositivo en el que participaban los bomberos del Consorcio Provincial de Protección y Extinción de Incendios (CPEIS), dependiente de la Diputación de Toledo, de los parques de Villarrubia de Santiago, Villacañas y Orgaz.

Los primeros esfuerzos se centraron en controlar el incendio que se había declarado en una nave donde había maquinaria agrícola. Sin embargo, la violencia de las llamas hizo que se transfirieran a una segunda nave donde también había vehículos y máquinas además de gasoil.

Dada la magnitud del siniestro, los bomberos del CPEIS solicitaron ayuda al parque de bomberos de Alcázar de San Juan, dependiente del consorcio de la Diputación de Ciudad Real, que se desplazaba con un coche escala. Su objetivo era sumarse a un incendio ya afectaba al techo de una segunda nave del complejo.

Finalmente, la labor de los servicios de emergencias hizo que las llamas en esa segunda nave no pasaran de la cubierta y sobre las 21:30 horas se daba por controlado, momento en el que se retiraba la dotación de Alcázar de San Juan.

Imagen de los bomberos en una de las naves afectadas. CPEIS

El resto del dispositivo se ha mantenido sobre el terreno hasta minutos después de la medianoche, cuando el incendio se ha dado por extinguido.

Conmoción en el municipio

Con las llamas sofocadas y el consuelo de que no se hubiesen producido daños personales, llegaba el momento de hacer balance del siniestro.

Una de las primeras reacciones llegaba por parte del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, que a través de sus cuenta en redes sociales reconocía que el municipio se encontraba "consternado" y con "un nudo en el pecho", al tiempo que expresaba su "más absoluta solidaridad, apoyo y cariño" a la familia Cámara Verdúguez en nombre de todos los vecinos.

"Ver cómo el fuego se llevaba por delante, en cuestión de horas, la maquinaria, los vehículos y el esfuerzo de tantos años de trabajo incansable es un golpe durísimo, no solo para ellos, sino para todo el pueblo que los conoce, los respeta y los aprecia", asegura el Consistorio, que ha añadido que "las pérdidas materiales son inmensas y el dolor de ver truncado el fruto de tanto sacrificio es indescriptible".

No obstante, destacan que "el mayor de los consuelos" que ha dejado esta tragedia es "no tener que lamentar ninguna desgracia personal". A este respecto subrayan que "el motor de la empresa no son las máquinas", sino "las personas que la levantaron" y que con "tiempo y esfuerzo" podrán volver a reconstruir su negocio.

Agrocámara es una empresa familiar que se dedica al cultivo de viña, almendro, olivo y pistacho. Bajo el modelo de plantación "llave en mano" ofrece servicios de suministro de planta, materiales y servicios integrando maquinaria de alta precisión en todo el proceso, incluida la recolección.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos hemos puesto en contacto con la familia Cámara Verdúguez que ha preferido no hacer declaraciones en un momento complicado para ellos como este.

Agradecimiento a emergencias

Por otra parte, el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete también ha mostrado su "más sincero y profundo agradecimiento" a los bomberos de Villacañas, Villarrubia de Santiago, Orgaz y Alcázar de San Juan, que participaron en las tareas de extinción así como a los voluntarios de Protección Civil y al resto de fuerzas de seguridad y emergencias que .

"Gracias por vuestro heroico esfuerzo, vuestra valentía y vuestra impecable labor a destajo hasta extinguir el fuego, logrando evitar que la tragedia fuera a más y protegiendo las naves colindantes", han concluido.