Detenidos ocho peligrosos delincuentes por robos en comercios de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid

La Guardia Civil ha detenido a ocho integrantes de un grupo criminal que había cometido hasta 37 delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Madrid, Badajoz y Cáceres.

La investigación arrancó a principios de 2026, cuando la Guardia Civil de Ciudad Real inició las correspondientes investigaciones debido al aumento de denuncias de particulares. Esto generó una gran "alarma social" en el sector del comercio.

Ante la especialización y sofisticación de los medios técnicos, tecnológicos y estructuración para geolocalización utilizados por los autores, hizo intensificar y prolongar las complejas investigaciones.

Tras recabar la suficiente información, las diferentes áreas de actuación constataron que, además de la provincia de Ciudad Real, también cometieron delitos en localidades de las provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, Cáceres y Badajoz.

Los delincuentes tenían su base de operaciones en varias localidades de Madrid y Toledo. Su 'modus operandi' consistía en la sustracción de vehículos de alta gama mediante el uso de software altamente sofisticado con el que lograban vulnerar la codificación de seguridad. Después falsificaban las matrículas para poder desplazarse a diferentes provincias de la geografía española sin ser detectados.

Foto: Guardia Civil.

Una vez en el lugar, empleaban otros medios técnicos para conseguir la anulación de los sistemas de alarma. Por último, colisionaban los vehículos contra la estructura de los inmuebles y se apropiaban de diversos efectos que iban desde maquinaria industrial y agrícola hasta productos de cosmética, labores de tabaco y dinero en efectivo.

Operación

Con las debidas autorizaciones solicitadas a la autoridad judicial, se practicaron seis entradas y registros en domicilios y un registro en una nave, en las localidades de Pinto, San Martín de la Vega, Arganda del Rey y Ciempozuelos (Madrid), Cedillos del Condado y Villaluenga de la Sagra (Toledo).

El grupo criminal era violento y en caso de ser sorprendidos solían saltarse controles policiales, circulando de forma temeraria poniendo en varias ocasiones en peligro la integridad física de las personas.

Entre los objetos aprehendidos en los registros hay dos armas de fuego cortas con complementos y gran cantidad de munición, documentación falsificada, placas de matrícula dobladas, sistemas y dispositivos electrónicos e inhibidores para desactivación de alarmas y descodificación de elementos de seguridad de centralitas de vehículos, balizas de seguimiento GPS, cámaras de videovigilancia y equipos de comunicación por onda.

Además, en uno de los registros fueron desmantelados dos laboratorios de interior, que contaban con altos medios de ocultación e infraestructura donde se producía de forma intensiva gran cantidad de marihuana. Se incautaron 800 plantas de marihuana en plena floración, así como 1.307 kilos dispuestos para su venta, elementos de pesaje y 7.000 euros en efectivo.

Foto: Guardia Civil.

Ante la gran cantidad de objetos recuperados y que constan como denunciados, se está realizando una clasificación y posible identificación de propietarios. No obstante, mediante esta difusión se participa que personas que se consideren afectados pueden hacer reclamación para reconocimiento de efectos poniéndose en contacto telefónico con la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real.