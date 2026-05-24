Detenidas once personas por organizar “kedadas” de carreras ilegales en Castilla-La Mancha con coches modificados

La Guardia Civil ha detenido a once personas acusadas de participar en carreras ilegales con vehículos modificados que se organizaban principalmente en el sur de la Comunidad de Madrid, aunque también se extendían a otras provincias como Toledo, Cuenca y Navarra.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Sector de Tráfico de Madrid, dentro de sus labores de prevención de delitos contra la seguridad vial. Las pesquisas se iniciaron el pasado verano, cuando se detectó la organización de este tipo de encuentros ilegales a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, los implicados organizaban las denominadas "kedadas", concentraciones que podían reunir a más de 500 personas y que se convocaban con fechas, horas y ubicaciones concretas, normalmente durante los fines de semana.

A estos encuentros acudían conductores procedentes de distintas comunidades autónomas, que realizaban exhibiciones con vehículos previamente modificados para potenciar sus prestaciones.

Protocolo interno

Los puntos más habituales de estas concentraciones se situaban en municipios del sur de Madrid como Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro o Coslada, aunque también se registraron convocatorias en otras zonas del país, entre ellas Toledo, Cuenca y Navarra.

Para evitar ser identificados, los organizadores adoptaban diversas medidas de seguridad, como el uso de pasamontañas o la manipulación de las matrículas. Además, contaban con un protocolo interno de actuación para tratar de eludir la actuación de las fuerzas de seguridad en caso de intervención.

La Guardia Civil considera que estas prácticas suponían un grave riesgo para la seguridad vial, al poner en peligro la integridad del resto de conductores en carreteras y autovías durante los desplazamientos y carreras.

La operación se ha saldado con la detención de once hombres de entre 18 y 25 años, de distintas nacionalidades y con antecedentes policiales. Se les atribuyen los delitos de conducción temeraria, falsedad documental, simulación de delito, desobediencia grave a agentes de la autoridad y pertenencia a organización criminal. En el operativo se han intervenido cuatro vehículos, además de diverso material como bengalas y pasamontañas.