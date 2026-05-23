Los cuerpos sin vida de una anciana y su hijo, hallados en una vivienda de Albacete: se investigan las causas

Durante la tarde de este viernes han sido hallados los cuerpos sin vida de una mujer y su hijo, ambos de avanzada edad, en el interior de su domicilio ubicado en la calle Almería de Albacete, según ha adelantado CMMedia y posteriormente ha confirmado la Delegación del Gobierno.

Aunque se ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de su defunción, fuentes policiales señalan a este diario que la principal hipótesis vaticina que ambos podrían haber fallecido por muerte natural hace varios días. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido un aviso sobre las 14:50 horas de este viernes.

Desde CMM aseguran que habría sido una sobrina de la anciana, quien se encarga de llevarles comida a la vivienda, quien ha encontrado los cadáveres. Sin embargo, los vecinos ya habían detectado un fuerte olor procedente de la casa.

En este sentido, desde la cadena regional pública barajan la teoría de que "el hijo muriera primero por causas aún no claras y la madre no fuera capaz de moverse ni para pedir ayuda". Por el momento, el equipo de investigación permanece a la espera de los resultados de la autopsia para concretar las causas de ambas defunciones.