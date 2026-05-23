Calle Almería de Albacete, donde vivían los dos fallecidos.

Calle Almería de Albacete, donde vivían los dos fallecidos. Maps

Sucesos

Los cuerpos sin vida de una anciana y su hijo, hallados en una vivienda de Albacete: se investigan las causas

La principal hipótesis vaticina que ambos podrían haber fallecido por muerte natural hace varios días

Más información: Herida una niña de 12 años en Albacete al caer a un patio de luces desde una altura de unos cuatro metros

Publicada
Actualizada

Durante la tarde de este viernes han sido hallados los cuerpos sin vida de una mujer y su hijo, ambos de avanzada edad, en el interior de su domicilio ubicado en la calle Almería de Albacete, según ha adelantado CMMedia y posteriormente ha confirmado la Delegación del Gobierno.

Aunque se ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de su defunción, fuentes policiales señalan a este diario que la principal hipótesis vaticina que ambos podrían haber fallecido por muerte natural hace varios días. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido un aviso sobre las 14:50 horas de este viernes.

Desde CMM aseguran que habría sido una sobrina de la anciana, quien se encarga de llevarles comida a la vivienda, quien ha encontrado los cadáveres. Sin embargo, los vecinos ya habían detectado un fuerte olor procedente de la casa.

Audiencia provincial de Ciudad Real. Foto: Europa Press.

En este sentido, desde la cadena regional pública barajan la teoría de que "el hijo muriera primero por causas aún no claras y la madre no fuera capaz de moverse ni para pedir ayuda". Por el momento, el equipo de investigación permanece a la espera de los resultados de la autopsia para concretar las causas de ambas defunciones.