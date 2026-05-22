La menor ha sido trasladada al Hospital General Universitario de Albacete.

La menor ha sido trasladada al Hospital General Universitario de Albacete.

Sucesos

Herida una niña de 12 años en Albacete al caer a un patio de luces desde una altura de unos cuatro metros

La menor ha sido trasladada en UVI al hospital de la capital albaceteña.

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Una niña de 12 años ha resultado herida tras precipitarse desde una altura de unos cuatro metros a un patio de luces a través de una claraboya, en un edificio de la calle Pérez Galdós de Albacete.

El suceso ha tenido lugar a las 19.52 horas de este viernes, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

La menor ha sido atendida por una UVI móvil y posteriormente trasladada al Hospital de Albacete.