Herida una niña de 12 años en Albacete al caer a un patio de luces desde una altura de unos cuatro metros
La menor ha sido trasladada en UVI al hospital de la capital albaceteña.
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Una niña de 12 años ha resultado herida tras precipitarse desde una altura de unos cuatro metros a un patio de luces a través de una claraboya, en un edificio de la calle Pérez Galdós de Albacete.
El suceso ha tenido lugar a las 19.52 horas de este viernes, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.
La menor ha sido atendida por una UVI móvil y posteriormente trasladada al Hospital de Albacete.