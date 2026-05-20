A prisión un ladrón por agredir y maniatar a un anciano en su casa de Fuensalida (Toledo) para robarle dinero y joyas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta participación en un robo con violencia e intimidación a un anciano de 78 años en su vivienda de Fuensalida (Toledo). El arrestado ya está en prisión.

Concretamente, varias personas agredieron, amenazaron y maniataron al varón con el objetivo de robarle dinero y joyas.

Los hechos ocurrieron a finales de febrero, cuando varios individuos accedieron al interior de una vivienda para cometer el robo, obligando al anciano a comunicarles dónde guardaba las joyas y el dinero, las cuales fueron sustraídas.

La investigación ha corrido a cargo del Equipo Territorial de Policía Judicial, junto con el Equipo Roca de la quinta Compañía de Torrijos y ha permitido identificar y localizar a uno de los autores de los hechos.

A prisión

El 13 de mayo se logró detener al presunto autor en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Tras pasar a disposición judicial en el Tribunal de Instancia e Instrucción número 4 de Torrijos, la autoridad judicial competente decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil ha asegurado que la rápida actuación policial ha sido fundamental para restablecer la tranquilidad en la localidad, tras la alarma social que este hecho había desencadenado entre los vecinos.