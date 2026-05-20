Muere un hombre al recibir un disparo accidental durante una cacería en Landete (Cuenca)

Un hombre, del que se desconocen más datos, ha muerto al recibir un disparo accidental mientras participaba en una cacería en Landete (Cuenca).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 22.20 horas de la noche de este martes, en una zona de campo cercana al kilómetro 20 de la CM-2200.

El médico de Urgencias desplazado hasta el lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador.

Hasta allí también acudieron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia.