Muere un hombre al recibir un disparo accidental durante una cacería en Landete (Cuenca)
Los hechos han ocurrido a las 22.20 horas de la noche de este martes, en una zona de campo cercana al kilómetro 20 de la CM-2200.
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Un hombre, del que se desconocen más datos, ha muerto al recibir un disparo accidental mientras participaba en una cacería en Landete (Cuenca).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 22.20 horas de la noche de este martes, en una zona de campo cercana al kilómetro 20 de la CM-2200.
El médico de Urgencias desplazado hasta el lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador.
Hasta allí también acudieron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia.