Una discusión en una casa de Yeles (Toledo) se salda con un hombre de 45 años apuñalado

Un hombre de 45 años ha resultado herido por arma blanca esta madrugada tras una discusión doméstica ocurrida en un domicilio de la localidad toledana de Yeles.

Los hechos han ocurrido sobre las 5:22 horas en un inmueble situado en la calle Encina de este municipio de la Sagra toledana, han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, en el lugar se había desatado un enfrentamiento y un varón padecía varias heridas por objeto punzante.

Hasta el lugar se ha trasladado una UVI móvil cuyo equipo médico le ha practicado los primeros auxilios. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo en una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Además de estos dos medios sanitarios, al lugar también han acudido efectivos de la Guardia Civil para recabar datos que permitan esclarecer las circunstancias de este suceso.

Fuentes de la Benemérita han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la investigación continúa abierta y por el momento no se han producido detenciones.