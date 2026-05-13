Dos heridos al ser agredidos con un arma blanca durante una pelea en plena calle en Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Dos hombres de 21 y 31 años han resultado heridos al ser víctimas de una agresión por arma blanca en el transcurso de una pelea este miércoles en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

El herido de 21 años ha sido trasladado en una UVI al Centro de Especialidades de Azuqueca de Henares, mientras el de 31 ha sido llevado por la Policía Local también al Centro de Especialidades, si bien posteriormente ha sido evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Guadalajara.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, sobre las 15.45 horas la Policía Local de Azuqueca ha solicitado asistencia sanitaria para atender a dos heridos en una pelea que se había producido en la avenida del Agricultor.

En el suceso también han participado agentes de la Guardia Civil. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se han producido los hechos.