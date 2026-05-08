Localizan un perro en condiciones insalubres y con un tumor del tamaño de una pelota de tenis en un pueblo de Toledo

La Guardia Civil ha investigado a la dueña de un perro como presunta autora de un delito de abandono de animales domésticos al tener un perro en una parcela de Carranque (Toledo) sin reunir condiciones higiénico-sanitarias y con un tumor del tamaño de una pelota de tenis.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Illescas solicitaron la colaboración de un veterinario perteneciente a la Unidad Técnica Ganadera de Illescas, dependiente del Servicio de Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, al detectar el estado en el que se encontraba el animal.

Una vez allí, este profesional certificó que presentaba un notable abultamiento de aspecto tumoral que "posiblemente llevaba desarrollándose varios meses", dificultando gravemente su movilidad.

Los efectivos del Seprona lograron identificar a la propietaria y corroboraron que carecía de microchip, documentación de identificación, vacunaciones obligatorias y desparasitaciones, además de no recibir los cuidados mínimos necesarios para garantizar su bienestar

Por estos motivos, han procedido a su investigación como presunta autora de un delito de abandono de animales domésticos tipificado en el vigente Código Penal con penas de multa de uno a seis meses, inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales y tenencia de hasta tres años o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta tres meses.