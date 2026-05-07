Atraca con un cuchillo una farmacia en Polán (Toledo) y amenaza a la Guardia Civil cuando iba a detenerlo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de robar a punta de cuchillo una farmacia en Polán (Toledo) el pasado lunes 4 de mayo.

Los hechos tuvieron lugar sobre el mediodía, cuando el presunto atracador entró en el establecimiento portando un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a una de las trabajadoras y logró sustraer aproximadamente 200 euros de la caja, ha informado el Instituto Armado.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Guardia Civil de Mora se desplazó al lugar, donde recabó información de la dependienta, quien realizó una descripción detallada del supuesto autor. Estos datos fueron transmitidos inmediatamente al resto de patrullas de la zona para intentar localizarlo.

Como resultado del dispositivo de búsqueda, los agentes localizaron a un hombre cuyas características coincidían con la descripción aportada por la víctima. Al aproximarse a él, este mostró una actitud violenta con los agentes, esgrimiendo nuevamente el cuchillo y una navaja automática de manera amenazante.

En ese momento, acudieron en apoyo efectivos de la Guardia Civil de Argés y una patrulla del Seprona de Toledo que lograron reducirlo y llevar a cabo su detención.

Tras proceder a su identificación y registro superficial, se le intervinieron dos armas blancas, 2 gramos de cocaína y 203,70 euros presuntamente sustraídos de la farmacia. Además, la patrulla del Seprona recogió un animal de raza American Standford propiedad del detenido, verificando que no portaba el microchip obligatorio, siendo entregado en el punto de recogida de animales del Ayuntamiento de Polán.