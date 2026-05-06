Muere un trabajador tras quedar atrapado en una turbina de una fábrica metalúrgica en Azuqueca de Henares

Un trabajador de 50 años ha fallecido en la noche de este martes al miércoles tras quedar atrapado en el interior de una máquina en una empresa metalúrgica de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 23:47 horas desde una empresa situada en la calle El Plástico, en el polígono industrial de la localidad, alertando de que un operario había quedado atrapado dentro de una turbina.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Azuqueca de Henares, que tuvieron que rescatar el cuerpo sin vida del trabajador.

También acudió una UVI móvil, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre. Asimismo, se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local para intervenir en el suceso.